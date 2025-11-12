Futebol Internacional
Rafa Silva em rota de colisão com o Besiktas
A imprensa turca adianta que Rafa Silva entrou em rota de colisão com o treinador do Besiktas, Sergen Yalcin. O conflito terá surgido após o jogador português se recusar a jogar, tendo dito à direção que não voltará a vestir a camisola do clube enquanto o técnico estiver no comando.
Rafa Silva pondera mesmo a saída em janeiro, com a Arábia Saudita a surgir como um possível destino. A situação escalou após Rafa Silva ter falhado um jogo por lesão e, no seu regresso, ter tido um desentendimento com o treinador.
Segundo o jornal turco Fanatik, o jogador português ameaçou não voltar a jogar se Sergen Yalcin não sair. A imprensa turca avança que Rafa poderá abandonar o Besiktas já em janeiro, e a Arábia Saudita é apontada como um possível destino.
Em outubro de 2025, Rafa Silva já tinha ficado de fora da ficha de jogo, supostamente por vontade própria. O presidente do Besiktas, no entanto, estará a tentar evitar a saída do jogador.
Rafa Silva tem sido um dos jogadores mais decisivos da equipa. Juntamente com o inglês Tammy Abraham, o extremo português é neste momento o melhor marcador do Besiktas na Liga turca, onde soma cinco golos e uma assistência.
O ex-Sp. Braga e Benfica é ainda o segundo jogador mais utilizado esta época, com 16 encontros. Só o avançado Abraham tem mais jogos que o português
