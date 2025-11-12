Rafa Silva em rota de colisão com o Besiktas

Rafa Silva pondera mesmo a saída em janeiro, com a Arábia Saudita a surgir como um possível destino. A situação escalou após Rafa Silva ter falhado um jogo por lesão e, no seu regresso, ter tido um desentendimento com o treinador.



Segundo o jornal turco Fanatik, o jogador português ameaçou não voltar a jogar se Sergen Yalcin não sair. A imprensa turca avança que Rafa poderá abandonar o Besiktas já em janeiro, e a Arábia Saudita é apontada como um possível destino.



Em outubro de 2025, Rafa Silva já tinha ficado de fora da ficha de jogo, supostamente por vontade própria. O presidente do Besiktas, no entanto, estará a tentar evitar a saída do jogador.



Rafa Silva tem sido um dos jogadores mais decisivos da equipa. Juntamente com o inglês Tammy Abraham, o extremo português é neste momento o melhor marcador do Besiktas na Liga turca, onde soma cinco golos e uma assistência.



O ex-Sp. Braga e Benfica é ainda o segundo jogador mais utilizado esta época, com 16 encontros. Só o avançado Abraham tem mais jogos que o português