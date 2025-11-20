Futebol Internacional
Rafa Silva volta a faltar aos treinos no Besiktas
Rafa Silva voltou a falhar o treino desta quinta-feira, 20 de novembro, aprofundando a crise com o seu atual clube, o Besiktas, da Turquia.
O jogador português tem estado ausente das sessões de trabalho do clube turco nos últimos dias, alegando dores nas costas.
O empresário de Rafa já emitiu um comunicado a confirmar que o jogador pretende sair do Besiktas. O Benfica, clube que Rafa representou anteriormente, está a acompanhar a situação, mas só avançará com uma possível proposta se o jogador conseguir desvincular-se legalmente do clube turco.
Rafa Silva soma cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Besiktas esta temporada e desde o passado dia 2 que não joga.
No entanto, a situação tornou-se um "braço-de-ferro" entre o jogador e o clube, pois os exames médicos realizados pelo Besiktas indicam que não foi detetada qualquer patologia que justifique as dores ou a ausência nos treinos.
A tensão tem aumentado e a imprensa turca afirma que o clube já pondera avançar com sanções disciplinares ou mesmo levar o caso à FIFA.
O empresário de Rafa já emitiu um comunicado a confirmar que o jogador pretende sair do Besiktas. O Benfica, clube que Rafa representou anteriormente, está a acompanhar a situação, mas só avançará com uma possível proposta se o jogador conseguir desvincular-se legalmente do clube turco.
Rafa Silva soma cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Besiktas esta temporada e desde o passado dia 2 que não joga.