Rafa Silva volta a faltar aos treinos no Besiktas

No entanto, a situação tornou-se um "braço-de-ferro" entre o jogador e o clube, pois os exames médicos realizados pelo Besiktas indicam que não foi detetada qualquer patologia que justifique as dores ou a ausência nos treinos.





A tensão tem aumentado e a imprensa turca afirma que o clube já pondera avançar com sanções disciplinares ou mesmo levar o caso à FIFA.

O jogador português tem estado ausente das sessões de trabalho do clube turco nos últimos dias, alegando dores nas costas.O empresário de Rafa já emitiu um comunicado a confirmar que o jogador pretende sair do Besiktas. O Benfica, clube que Rafa representou anteriormente, está a acompanhar a situação, mas só avançará com uma possível proposta se o jogador conseguir desvincular-se legalmente do clube turco.Rafa Silva soma cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Besiktas esta temporada e desde o passado dia 2 que não joga.