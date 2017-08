Rafa Soares emprestado pelo FC Porto ao Fulham

Mário Aleixo - RTP 22 Ago, 2017, 12:23 / atualizado em 22 Ago, 2017, 12:23 | Futebol Internacional

"Vim para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos nesta temporada, espero fazer um bom trabalho que me beneficie a mim e à equipa", afirmou o jogador de 22 anos, em declarações ao sítio do clube.



Formado no FC Porto, Rafa Soares esteve na época passada emprestado ao Rio Ave e, há duas temporadas, representou a Académica, também por empréstimo dos "dragões".



"Contamos com o Rafa para tentar dar uma nova dimensão à nossa defesa. Temos uma boa equipa e achamos que ele se encaixa nela", afirmou Tony Khan, vice-presidente da equipa.



No Fulham, que soma três pontos, em quatro jornadas, Rafa Soares vai juntar-se a Rui Fonte, que, na semana passada, se transferiu do Sporting de Braga para o clube inglês.