Rafael Leão abre caminho à vitória do AC Milan

Rafael Leão, que esteve no Mundial, onde a seleção lusa foi eliminada nos quartos de final, fez o primeiro golo do AC Milan logo aos 10 minutos, num lance em que recebeu de Tonali, contornou Ochoa e rematou já de ângulo apertado.



Este foi o terceiro golo de Rafael Leão nas últimas três épocas no primeiro jogo de janeiro do AC Milan, com o extremo a marcar em 2021, 2022 e 2023.



No jogo, os campeões em título ainda dilataram na primeira parte, novamente com Sandro Tonali em evidência, com o médio, que já tinha feito um primeiro remate, a surgir novamente perto da entrada da área e a apontar o 2-0, aos 15 minutos.



Na parte final, já depois de ter um lance anulado a Brahim Diaz, o AC Milan ainda se viu em apuros, depois de a Salernitana reduzir aos 83 minutos, com Bonazzoli a aparecer ao segundo poste, após cruzamento na direita de Coulibaly.



Ainda assim, os milaneses seguraram o triunfo, mantendo-se no segundo lugar, com 36 pontos, a cinco do líder Nápoles, que perdeu na visita o Inter.