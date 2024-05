Rafael Leão ajuda AC Milan a garantir pódio

O argelino Bennacer abriu a contagem aos 35 minutos, com o norte-americano Pulisic a fazer o 2-0 aos 59, a passe de Leão, que tinha entrado ao intervalo e ajudou a equipa a golear, ainda que Nández, aos 63, tenha recolocado o 15.º Cagliari na luta pelo resultado.



O neerlandês Reijnders, aos 74, o extremo português, aos 83, e o ‘bis’ de Pulisic, aos 87, sentenciaram a partida e adiaram a permanência dos forasteiros, que estão três pontos acima da ‘linha de água’ quando faltam disputar seis.



Já o AC Milan, com a presença na Liga dos Campeões já garantida, segue em segundo, com 74 pontos, muito longe do já campeão Inter Milão (92), mas com sete pontos sobre o terceiro colocado, o Bolonha, que já não os pode ultrapassar.



Quem ainda é capaz desse feito é a Juventus, que é quarta classificada, com 66 pontos, e tem três jogos por disputar, face aos dois dos rivais, podendo ainda chegar ao segundo posto.



O jogo, que ficou também marcado por uma ação em torno do dia da mãe, com os jogadores a entrarem em campo com o apelido materno nas costas, pôs cobro a quatro jogos sem vencer na Serie A para os ‘giallorossi’, eliminados nos ‘quartos’ da Liga Europa pela Roma e com protestos contra a administração nas bancadas.



Antes, em Nápoles, o Bolonha continuou a trajetória em busca do pódio, sob o comando de Thiago Motta, ao vencer em casa do campeão de 2022/23, o Nápoles, por 2-0, graças a tentos de Ndoye (09) e Posch (12).



Os bolonheses somam mais um ponto do que a Juventus, que recebe no domingo a lanterna-vermelha e já despromovida Salernitana.



O Nápoles, que somou o quinto jogo sem vencer, permanece no oitavo lugar, que virtualmente assegura uma vaga na Liga Conferência Europa, mas apenas com mais um ponto do que a Fiorentina, que conta 50 e tem dois encontros em atraso.