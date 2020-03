Rafael Leão condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting

A decisão do TAD surge na sequência da queixa apresentada pelo Sporting junto da FIFA contra Rafael Leão e o Lille.



O clube francês não sofreu qualquer castigo dado que o processo decorreu nas instâncias desportivas nacionais, depois de a FIFA não se ter declarado “competente” para decidir, uma vez que o processo já estava entregue ao Tribunal Arbitral do Desporto.



A 16 de novembro de 2018, o Sporting exigiu, “pela rescisão unilateral do contrato de trabalho sem justa causa”, ser indemnizado por Rafael Leão num verba a rondar os 45 milhões de euros,



Agora o TAD fixou esse valor em 16,5 milhões de euros, verba que representava o valor de mercado do jogador na altura.



Em contrapartida o clube verde e branco foi condenado a pagar ao futebolista a quantia de 40 mil euros pela prática de assédio moral. O jogador tinha pedido 100 mil euros.



Recorde-se que após a rescisão de Rafael Leão com o Sporting este assinou contrato com a equipa francesa do Lille a custo zero e no último verão foi vendido ao AC Milan por 35 milhões de euros.



Esta decisão do TAD será passível de recurso.