Rafael Leão deixa Milan líder em Itália





(Com Lusa)

O atacante luso apontou o golo solitário aos 51 minutos, na conclusão, à ‘boca da baliza’, de uma jogada coletiva que envolveu Modric, Saelemaekers, Fofana e Tomori, e ascendeu ao topo da lista dos marcadores da Serie A, com os mesmos cinco golos de Pulisic, colega de equipa, de Çalhanoglu, do Inter Milão, de Orsolini, do Bolonha, e de Nico Paz, do Como.Superiores na etapa complementar, apesar de o árbitro Giuseppe Collo ter consultado o videoárbitro para um possível lance de penálti para os ‘laziale’ no final, que resultou em falta ofensiva, os ‘rossoneri’ venceram a equipa de Nuno Tavares, lateral português que entrou aos 85 minutos, e ascenderam ao primeiro lugar, com 28 pontos.O AC Milan soma mais um ponto do que a Roma, equipa na vice-liderança do campeonato, que recebe o Nápoles, terceiro classificado, no domingo, a partir das 19:45 locais (18:45 de Lisboa).A Juventus, por seu turno, recebeu e venceu hoje o Cagliari, por 2-1, com uma reviravolta na primeira parte, selada com um ‘bis’ de Kenan Yildiz, aos 27 e aos 45+1 minutos, em resposta ao golo inaugural de Esposito (26), num jogo em que o internacional luso Francisco Conceição foi titular pela ‘juve’ e esteve em campo por 85 minutos.Invicta há cinco jornadas, a formação de Turim cimentou o sétimo lugar, com 23 pontos, distanciando-se da Lazio, que surge na posição imediatamente abaixo, com 18, enquanto o conjunto da Sardenha averbou o nono encontro seguido sem triunfos para a Série A e ocupa o 14.º posto, com 11.O Génova encontra-se no lugar imediatamente abaixo do Cagliari, o 15.º, também com 11 pontos, após ‘virar’ o resultado na receção ao Hellas Verona, 20.º e último da tabela, e vencer por 2-1.Titular na equipa genovesa e utilizado por 72 minutos, o português Vitinha assistiu o italiano Lorenzo Colombo para o 1-1, aos 40, numa partida que contou ainda com golos de Belghali, para o Verona, aos 21, e de Thorsby, a selar a reviravolta, aos 62.No outro encontro de hoje, a Udinese triunfou no reduto do Parma, por 2-0, com golos de Zaniolo, aos 11 minutos, e de Keinan Davis, de penálti, aos 65, num jogo em que os anfitriões terminaram reduzidos a 10 elementos.A formação de Udine ocupa o nono lugar, com 18 pontos, enquanto o Parma é 16.º da Série A, com 11.