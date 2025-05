Rafael Leão lança AC Milan para a vitória

No encerramento da 35.ª jornada da prova, os "rossoblù" colocaram-se em vantagem aos 61 minutos, quando o recém-entrado Vitinha correspondeu ao centro do espanhol Aarón Martín e, no primeiro toque na bola, estreou-se a marcar ao fim de 24 duelos esta época.



Com Rafael Leão desde os 28 minutos, face à lesão do francês Youssouf Fofana, e João Félix a partir dos 70, os "rossoneri" viram o extremo empatar aos 76, após cruzamento atrasado do suplente mexicano Santiago Jiménez, e concluíram a reviravolta num ápice.



No minuto seguinte, Leão tentou descobrir Félix a partir do flanco esquerdo, com a bola a ser intercetada pelo dinamarquês Morten Frendrup na direção da própria baliza, impondo o quarto êxito do AC Milan, e terceiro consecutivo, nos últimos cinco jogos fora na prova.



A equipa de Sérgio Conceição não ganhava em jornadas seguidas para a Serie A desde março e continua no nono lugar, com 57 pontos, mas reduziu para seis o atraso face às quatro vagas de acesso à Liga dos Campeões e à sexta posição, última de entrada nas provas continentais da próxima época, numa altura em que faltam três rondas para o fim.



Com a manutenção previamente garantida, o Génova é 13.º classificado, com 39 pontos, tendo sofrido a terceira derrota consecutiva e o quarto jogo sem vencer no campeonato.