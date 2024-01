Rafael Leão marca e apura AC Milan na Taça de Itália

Um "bis" do sérvio ex-Benfica Luka Jovic, aos 29 e 42 minutos, após jogadas do francês Théo Hernández, e o primeiro golo sénior do costa-marfinense Chaka Traore nos milaneses, aos 50, sentenciou a eliminatória, permitindo à equipa de Milão lançar vários jovens da formação.Aos 88 minutos, o brasileiro Paulo Azzi reduziu para os forasteiros, orientados por Claudio Ranieri, mas o português Rafael Leão, que tinha entrado aos 70 para o lugar de Traore, fez o quarto, aos 90+2, numa jogada característica do seu estilo de jogo, tirando um defesa do caminho antes de rematar cruzado a partir da esquerda.O futebolista luso começou, assim, o ano de 2024 da melhor forma, numa época abaixo das expectativas, em que apontou o quinto golo em 21 jogos pelo clube italiano.Na próxima ronda, a equipa treinada por Stefano Pioli vai defrontar Atalanta ou Sassuolo, que se batem esta quarta-feira por uma vaga nos "quartos", assim como a Roma, de José Mourinho, que recebe a Cremonese e, em caso de vitória, defronta a rival Lazio.A Juventus defronta a Salernitana em busca de um lugar na próxima fase, em que já estão AC Milan, Frosinone, Lazio, Bolonha e Fiorentina.