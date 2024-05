Rafael Leão marca em empate do AC Milan na despedida da Liga italiana

A poucos dias de se juntar ao estágio da seleção portuguesa para o Euro2024, Rafael Leão inaugurou o marcador, aos 22 minutos, acabando por ser substituído, aos 59 minutos.



O francês Olivier Giroud, que se despediu dos adeptos antes de se mudar para os norte-americanos LAFC, aumentou a vantagem, aos 27 minutos, com Davide Calabria a fazer o terceiro dos milaneses, aos 77.



A Salernitana, 20.ª e última classificada, quis despedir-se da melhor forma do primeiro escalão e conseguiu empatar em San Siro, com golos do nigeriano Simy (64 e 89) e do francês Junior Sambia (87).



Após o empate na despedida do treinador Stefano Pioli, o AC Milan terminou a Liga italiana na segunda posição, com 75 pontos, a 18 do campeão Inter de Milão, que tem menos um jogo disputado, com a Juventus provisoriamente na terceira posição, depois de ter vencido em casa o Monza, com Dany Mota e Pedro Pereira no ‘onze’, por 2-0.



A ‘vecchia signora’, que teve Tiago Djaló a partir dos 74 minutos, marcou por Federico Chiesa (26 minutos) e pelo brasileiro Alex Sandro (28), que se despediu do conjunto de Turim.