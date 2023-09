Rafael Leão marca, mas não evita goleada do Inter ao AC Milan

O início da surpreendente goleada começou com um golo do internacional arménio Henrikh Mkhitaryan, logo aos cinco minutos, mas o Inter voltaria a marcar antes do intervalo, aos 38, pelo avançado francês Marcus Thuram.



Na segunda parte, o internacional português Rafael Leão ainda alimentou as esperanças do AC Milan de dar a volta ao jogo, quando reduziu para 2-1, aos 57 minutos, com uma excelente finalização na área, após assistência do veterano avançado gaulês Olivier Giroud.



No entanto, durou pouco tempo essa perceção, visto que o Inter embalou para a goleada, com mais três golos, aos 69, 79 e 90+3 minutos, por Mkhitaryan, que 'bisou', o turco Hakam Çalhanoglu e o médio David Frattesi, respetivamente.



Com este resultado, o Inter isolou-se na liderança da Serie A, com 12 pontos, seguido da Juventus, com 10, e do AC Milan, com nove



A jornada prossegue hoje com a receção do Génova ao Nápoles, que pode alcançar o AC Milan no terceiro lugar em caso de vitória.