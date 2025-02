Rafael Leão marca na vitória do AC Milan

Em Empoli, João Félix, que se estreou a marcar a meio da semana, na vitória frente à Roma (3-1), para os ‘quartos’ da Taça de Itália, foi hoje titular no conjunto milanês, que só no segundo tempo, e quando as duas equipas já estavam reduzidas a 10 elementos, conseguiu superiorizar-se.



O central inglês Tomori foi o primeiro a seguir o caminho dos balneários, aos 55 minutos, por acumulação de cartões amarelos, mas os anfitriões quiseram equilibrar as contas no que ao número de jogadores de campo diz respeito, com Marianucci a ser expulso por agressão ao mexicano Santiago Giménez.



E foi precisamente o ponta de lança contratado ao Feyenoord nos últimos dias a anotar o segundo tento dos ’rossoneri’, aos 76, já depois de Leão ter inaugurado o marcador, de cabeça, aos 68, com ambas as assistências da autoria do norte-americano Pulisic.



Assim, o AC Milan subiu provisoriamente ao sétimo posto, com 38 pontos, e fica à espera do que o Bolonha (oitavo, com 37) irá fazer em Lecce, no domingo.



A Serie A é liderada pelo Nápoles, com 54 pontos, mais três do que o Inter Milão, segundo classificado, ambos com o jogo da ronda 24 por disputar, com a Atalanta, que hoje goleou o Verona (5-0), a fechar o pódio, com 50.