Rafael Leão marca no triunfo do AC Milan sobre o Lecce

O avançado norte-americano Christian Pulisic abriu o marcador logo aos seis minutos, após assistência do nigeriano Samuel Chukwueze, e o experiente ponta de lança francês Olivier Giroud, de 37 anos, ampliou a vantagem aos 20, após passe do compatriota Yacine Adli.



Já na segunda metade, o mesmo Adli lançou em profundidade Rafael Leão, que 'disparou' para a baliza adversária e fez, de pé esquerdo, o terceiro e último golo do encontro, aos 57.



Com a vitória, o AC Milan conta com 68 pontos na Serie A, menos 11 do que o líder Inter Milão e mais nove do que a Juventus, terceira classificada, mas ambas as equipas ainda não disputaram a presente ronda.



O Inter Milão desloca-se ao terreno da Udinese, na segunda-feira, enquanto a 'vecchia signora' - que já não vence no campeonato há quatro jogos - recebe a Fiorentina, no domingo.



Por seu turno, o Lecce está no 13.º posto com 29 pontos, apenas quatro pontos acima dos lugares de despromoção.