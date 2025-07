Rafael Obrador despede-se do Deportivo

"Depois de um ano muito especial, é altura de dizer adeus à Corunha e ao Deportivo. Fui muito feliz durante este período. Levo comigo grandes recordações de uma cidade incrível e de um clube histórico ao qual estarei sempre grato pela oportunidade", disse o defesa.



Segundo a agência noticiosa EFE, o Deportivo tinha interesse em prolongar o empréstimo do lateral de 21 anos, mas o alegado interesse do Benfica e um princípio de acordo para a transferência leva Obrador a despedir-se.



"Obrigado a todos os que fizeram parte deste percurso: equipa técnica, companheiros de equipa, funcionários do clube e, claro, os adeptos, que estiveram presentes em todos os momentos. Desejo-vos tudo de bom, sempre", acrescentou.



Obrador dividiu a sua formação entre o Maiorca e o Real Madrid, tendo alinhado na última temporada ao serviço do Deportivo, da segunda divisão espanhola, por empréstimo dos "merengues".



No Deportivo, Obrador foi utilizado em 33 partidas, somando uma assistência. O defesa chegou ao Real Madrid em 2021/22, tendo alinhado nos sub-19 e na equipa B.



O lateral esquerdo está a ser apontado como o substituto do seu compatriota Álvaro Carreras no Benfica, que pode sair para o Real Madrid, juntando-se ao sueco Samuel Dahl como as opções de Bruno Lage para o lugar.