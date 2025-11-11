Futebol Internacional
Raffaele Palladino substitui Ivan Juric como treinador da Atalanta
O italiano Raffaele Palladino é o novo treinador da Atalanta, anunciou hoje o clube da Liga italiana de futebol, um dia após ter despedido a equipa técnica liderada pelo croata Ivan Juric, que integrava o português Miguel Veloso.
Palladino, de 41 anos, tem uma curta carreira como treinador, tendo orientado apenas o Monza, em 2022/23 e 2023/24, e a Fiorentina, na época passada, com a qual atingiu as meias-finais da Liga Conferência, a terceira prova europeia de clubes, e terminou em terceiro lugar na Série A.
Juric, que era coadjuvado por Miguel Veloso, foi despedido na segunda-feira, não resistiu a uma série negativa de sete jogos sem ganhar no campeonato italiano, tendo conquistado apenas quatro triunfos em 15 encontros oficiais (em todas as competições) e deixado a Atalanta no 13.º lugar da Série A.
Juric, que era coadjuvado por Miguel Veloso, foi despedido na segunda-feira, não resistiu a uma série negativa de sete jogos sem ganhar no campeonato italiano, tendo conquistado apenas quatro triunfos em 15 encontros oficiais (em todas as competições) e deixado a Atalanta no 13.º lugar da Série A.