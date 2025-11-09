Rangers, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, vence em Dundee

Com o português Youssef Chermiti chamado a jogo para a segunda parte, o Rangers superiorizou-se ao Dundee, no Dens Park, com golos do belga Nicolas Raskin, aos nove minutos, do inglês Mikey Moore, aos 14, e do francês DjeidiGassama, aos 90.



Com a terceira vitória consecutiva no campeonato escocês o Rangers segue na quarta posição, com 18 pontos, em igualdade pontual com o Hibernian, terceiro, mas com menos um jogo disputado, e a 12 do líder Hearts.



O Rangers recebe o Sporting de Braga em 27 de novembro, para a quinta jornada da fase liga da Liga Europa, ainda à procura de pontuar, após quatro derrotas, a última das quais com a Roma (2-0), que deixam os escoceses na 36.ª e última posição.



O Sporting de Braga, depois de três vitórias seguidas que o colocaram na liderança repartida da prova, perdeu pela primeira vez na última jornada em casa frente aos belgas do Genk (4-3) e segue na quinta posição, com nove pontos, a três do líder Midtjylland.

