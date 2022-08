Rangers, Copenhaga e Dinamo Zagreb na fase de grupos da `champions`

Depois de ter conseguido empatar 2-2 em Glasgow, o PSV Eindhoven – antiga equipa do treinador do Benfica, Roger Schmidt – decidia a eliminatória em sua casa, porém o conjunto agora orientado por Van Nistelrooy acabou mesmo por perder com a formação orientada pelo seu antigo companheiro de seleção, Van Bronckhorst.



O desfecho da contenda ficou decido aos 60 minutos com golo do croata Antonio Colak, que devolveu os ‘protestantes’ à mais importante prova europeia de clubes volvidos 12 anos.



Depois de ter perdido 1-0 na Noruega, o Dinamo Zagreb impôs-se ao Bodo/Glimt por contundente 4-1, porém só em tempo extra, após o 2-1 no período regulamentar, que começou com tento prematuro dos anfitriões, aos quatro minutos, pelo avançado Mislav Orsic.



Os croatas colocaram-se na frente da decisão ainda na primeira parte, quando aos 35 minutos o avançado Bruno Petkovic ampliou para 2-0.



Na segunda parte, o cariz do desafio mudou e foram os forasteiros quem estiveram melhor, sendo que o golo do jovem médio Albert Gronbaek, aos 70 minutos, reduziu para 2-1 e assim igualou a eliminatória, que acabou por ser decida no prolongamento.



Foi somente na parte final que tudo se decidiu, a começar aos 117 minutos num lance de insistência em que Josip Drmic recebeu um ressalto e, à entrada da área, encontrou o espaço para marcar, quando tinha sete opositores na área.



Com o adversário completamente instalado no ataque, uma perda de bola resultou em contra-ataque que culminou com tento do defesa Petar Bockaj, que, aos 120 minutos, sentencio o regresso à liga milionária após 2019/20.



Na Turquia, o Trabzonspor precisava de reverter uma desvantagem de 2-1 trazida da Dinamarca frente ao Copenhaga, contudo, sem lucidez ofensiva, não conseguiu traduzir a sua supremacia em golos, pelo que os dinamarqueses, mais fortes na eliminatória, voltam à ‘Champions’ passados cinco anos, enquanto os anfitriões não disputam a prova desde 2011/12.



A fase de grupos da Liga dos Campeões vai contar com o FC Porto, Sporting e o Benfica, que teve de passar por duas rondas para se juntar à elite do futebol europeu.



O sorteio da fase de grupos realiza-se na quinta-feira, em Istambul, na Turquia, a partir das 17:00 (horas em Lisboa).