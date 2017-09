Rangers, de Pedro Caixinha, goleia Dundee e sobe ao quarto lugar na Escócia

Lusa 09 Set, 2017, 17:56 | Futebol Internacional

O colombiano Alfredo Morelos marcou dois dos golos, aos 41 e 85, com a goleada a ficar completa com tentos de Windass (68) e do mexicano Peña (83), enquanto o marroquino El-Bakhtaoui reduziu para os visitantes, já em tempo de descontos.



Depois desta vitória, em que Pedro Caixinha apostou, de início, em Fábio Cardoso e Bruno Alves na defesa e Daniel Candeias no ataque, os 'Gers' são quartos ao cabo de cinco rondas, com 10 pontos, a três da liderança, repartida entre Celtic e Aberdeen, que ainda não perderam.