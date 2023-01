Rangers e Celtic empatam no Old Firm com Jota como suplente utlizado

Rangers, a atuar em casa, e Celtic, com Jota como suplente utilizado, empataram hoje (2-2) no lendário ‘Old Firm’, desta vez a contar para a 20.ª jornada da Liga escocesa de futebol, que manteve os ‘católicos’ firmes no comando.