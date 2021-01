Rangers ganha `Old Firm` no dia dos 50 anos da tragédia de Ibrox Park

O dérbi de Glasgow, conhecido por 'Old Firm', foi marcado pela morte de 66 pessoas em 1971, esmagadas e sufocadas numa das saídas do estádio de Ibrox, o mesmo recinto que nesta jornada acolheu os grandes rivais do futebol escocês.



Há 50 anos, o clube que ainda tinha por nome Glasgow Rangers era o emblema da comunidade protestante, enquanto que os rivais sempre foram um símbolo dos católicos na Escócia.



Com a crise do clube 'protestante', que até levou à mudança de nome, o Celtic ganhou espaço para um domínio avassalador na última década, situação prestes a terminar, tal é a vantagem do Rangers neste campeonato.



A equipa treinada por Steven Gerrard, grande nome da história do Liverpool, alarga para 19 pontos a vantagem no campeonato, sendo que o Celtic ainda tem três jogos em atraso.



O guarda-redes Allan McGregor, com três defesas excecionais, foi uma das chaves do resultado, construído aos 70 minutos com um autogolo de Callum McGregor, quando o Celtic jogava com um a menos (expulsão de Nir Bitton).



O Rangers, que foi adversário do Benfica na Liga Europa, soma 14 jogos consecutivos a vencer e está a um passo de quebrar um 'jejum' que se prolonga desde há 10 anos, quando perdeu o direito ao nome, foi colocado sob administração judicial e obrigado a recomeçar no quarto escalão.



A nível desportivo as coisas começaram a mudar em 2018, com a chegada de Gerrard e a caminhada até o que parece ser o 55.º título do historial.