Rangers vence antes da visita ao Dragão

Em Glasgow, num jogo para a 23.ª jornada da fase regular do campeonato, os ‘protestantes’ desbloquearam o marcador na segunda parte, com um penálti do capitão inglês James Tavernier (48 minutos), sendo que o brasileiro Danilo Pereira (90+1) e o francês Djeidi Gassama (90+4) saíram do banco de suplentes para elevar distâncias em tempo de compensação.



O português Chermiti esteve ausente das opções do Rangers, que dilatou a melhor sequência de resultados da época, com oito vitórias em todas as provas - seis para a Liga escocesa - e isolou-se no segundo lugar, com 47 pontos, contra 51 do Hearts, primeiro classificado, e 45 do Celtic, terceiro.



À mesma hora do triunfo do Rangers, um golo tardio do português Cláudio Braga permitiu ao Hearts empatar na receção ao Celtic, que deixou o luso Paulo Bernardo no banco e ainda tem Jota de fora, por lesão prolongada.



Cláudio Braga chegou aos 10 golos na prova e só é superado na lista dos melhores marcadores por três jogadores, todos com 11 remates certeiros.



Clubes mais titulados da história do futebol escocês, após vencerem 110 das 129 edições anteriores do campeonato - cada um soma 55 títulos -, Rangers e Celtic continuam a perseguir o Hearts, que não triunfa desde 1959/60.



O Rangers vai visitar o FC Porto na quinta-feira, numa das 18 partidas que serão realizadas em simultâneo na oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa, estando já arredado da fase a eliminar, ao passo que os ‘dragões’, líderes isolados da I Liga portuguesa, têm, pelo menos, vaga garantida no play-off e ainda podem rumar diretamente aos oitavos de final.



Os ‘protestantes’ defrontarão um clube português pela segunda vez esta temporada para a segunda prova europeia de clubes, volvido o empate caseiro perante o Sporting de Braga (1-1), na quinta ronda.