Futebol Internacional
Rangers vence Livingston antes de receber o Sporting de Braga
O Rangers venceu hoje em casa o Livingston, por 2-1, na 13.ª jornada da Liga escocesa de futebol, cinco dias antes de receber o Sporting de Braga, na quinta ronda da fase de liga da Liga Europa.
O inglês Emmanuel Fernandez (09 minutos) e o costa-marfinense Mohammed Diomandé (78) marcaram os golos dos ‘protestantes’, com o neozelandês Tete Yengi (18) a fazer o golo dos visitantes.
O Rangers mantém-se na quarta posição da Liga escocesa, com 21 pontos, a nove do líder Hearts e com menos dois do que o Celtic, segundo, que tem menos um jogo, enquanto o Livingston é 12.º e último, com oito.
Na Liga Europa, o conjunto de Glasgow é 36.º e último classificado, ainda sem qualquer ponto em quatro jogos, e recebe na quinta-feira, às 20:00, o Sporting de Braga, que é quinto, com nove.
