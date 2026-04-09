Ranking UEFA. Portugal sai fora dos candidatos à vaga extra na Liga dos Campeões

A confirmação surgiu após os resultados desta semana nas competições europeias, que consolidaram Inglaterra no topo e aproximaram Espanha do segundo lugar indispensável, deixando os portugueses sem margem de recuperação.

Como funciona a “vaga extra” da UEFA

Desde a reforma do formato da Liga dos Campeões (36 equipas), a UEFA atribui duas “European Performance Spots” aos países que terminarem a época europeia com o melhor coeficiente anual médio, calculado com base nas campanhas dos clubes na Champions, Liga Europa e Liga Conferência.





Para este ranking todas as décimas são "ouro", e o empate do Sporting de Braga frente ao Real Betis (1‑1) na Liga Europa acrescentou apenas 0,2 pontos ao coeficiente português — insuficiente para manter a luta ativa. Em simultâneo, a vitória do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões permitiu à Espanha ganhar terreno decisivo, tornando inalcançável a diferença pontual entre os dois países.





Apesar de ainda existirem clubes portugueses em prova, os pontos que possam vir a ser somados já não permitem alcançar o top‑2 do coeficiente anual, condição obrigatória para garantir a vaga adicional.

Situação atual do ranking anual (coeficiente 2025/26)

Inglaterra: 25,013 pontos – vaga extra assegurada

Espanha: ~20,6 pontos – muito próxima de garantir

Alemanha: ~19,7 pontos

Portugal: ~18,9 pontos

Itália: ~18,7 pontos

Portugal ocupa atualmente o quarto lugar, sem margem matemática para alcançar Inglaterra ou Espanha até ao final da época europeia.





Apesar do desfecho negativo nesta corrida específica, Portugal mantém‑se estável no top‑7 europeu e à frente de países como Países Baixos e Bélgica no ranking quinquenal, fator essencial para preservar duas vagas regulares na Champions a médio prazo.





Cada vitória vale dois pontos, um empate rende um ponto, aos quais se somam bónus por progressão nas fases finais, com ponderação superior para a Champions. O total de pontos é depois dividido pelo número de clubes de cada país em competição.E o que muda para as equipas nacionais em 2026/27? Com esta pontuação Portugal mantém apenas duas vagas na Liga dos Campeões 2026/27, com o campeão nacional com entrada direta na fase de liga e o vice‑campeão com acesso à terceira pré‑eliminatória.No entanto, a incapacidade de acompanhar o ritmo das ligas do chamado top‑5 (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) reduz a margem competitiva e financeira dos clubes portugueses, sobretudo num modelo em que o acesso à fase de liga da Champions pesa cada vez mais no equilíbrio europeu.