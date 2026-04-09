Futebol Internacional
Ranking UEFA. Portugal sai fora dos candidatos à vaga extra na Liga dos Campeões
Portugal está matematicamente fora da corrida por uma vaga extra na Liga dos Campeões 2026/27, atribuída aos dois países com melhor coeficiente anual da UEFA na presente temporada.
A confirmação surgiu após os resultados desta semana nas competições europeias, que consolidaram Inglaterra no topo e aproximaram Espanha do segundo lugar indispensável, deixando os portugueses sem margem de recuperação.Como funciona a “vaga extra” da UEFA
Desde a reforma do formato da Liga dos Campeões (36 equipas), a UEFA atribui duas “European Performance Spots” aos países que terminarem a época europeia com o melhor coeficiente anual médio, calculado com base nas campanhas dos clubes na Champions, Liga Europa e Liga Conferência.
Para este ranking todas as décimas são "ouro", e o empate do Sporting de Braga frente ao Real Betis (1‑1) na Liga Europa acrescentou apenas 0,2 pontos ao coeficiente português — insuficiente para manter a luta ativa. Em simultâneo, a vitória do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões permitiu à Espanha ganhar terreno decisivo, tornando inalcançável a diferença pontual entre os dois países.
Apesar de ainda existirem clubes portugueses em prova, os pontos que possam vir a ser somados já não permitem alcançar o top‑2 do coeficiente anual, condição obrigatória para garantir a vaga adicional.Situação atual do ranking anual (coeficiente 2025/26)
- Inglaterra: 25,013 pontos – vaga extra assegurada
- Espanha: ~20,6 pontos – muito próxima de garantir
- Alemanha: ~19,7 pontos
- Portugal: ~18,9 pontos
- Itália: ~18,7 pontos
Portugal ocupa atualmente o quarto lugar, sem margem matemática para alcançar Inglaterra ou Espanha até ao final da época europeia.
Apesar do desfecho negativo nesta corrida específica, Portugal mantém‑se estável no top‑7 europeu e à frente de países como Países Baixos e Bélgica no ranking quinquenal, fator essencial para preservar duas vagas regulares na Champions a médio prazo.