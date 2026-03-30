Futebol Internacional
Raphaël Guerreiro deixa alemães do Bayern Munique no final da época
O internacional português Raphaël Guerreiro vai deixar o Bayern Munique no final da época, após mútuo acordo entre as partes, anunciou hoje o clube alemão de futebol.
“O FC Bayern e Raphaël Guerreiro acordaram mutuamente em não renovar o contrato do jogador, que termina no final da temporada”, lê-se num comunicado no site da Internet dos ‘bávaros’.
O internacional português, de 32 anos, chegou a Munique no verão de 2023, a custo zero, proveniente do Borussia Dortmund, e até à data conquistou uma Liga alemã e uma Supertaça da Alemanha.
“Gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos a Rapha pelo tempo que passou connosco: sempre pudemos contar com ele em campo, e é um daqueles jogadores que enriquece qualquer balneário”, destacou o diretor desportivo, Max Eberl, citado no comunicado.
Max Eberl recordou que as “conversas foram construtivas e baseadas na confiança”, referindo que o líder da Bundesliga e Raphaël Guerreiro estão concentrados “nos objetivos para o resto da temporada”.
Desde a chegada ao clube da Baviera, Guerreiro fez 89 jogos, somando 12 golos e oito assistências.
Pela seleção portuguesa, o jogador soma 65 internacionalizações ‘AA’ e quatro golos. Foi campeão europeu em 2016, venceu a Liga das Nações em 2019 e participou nos Mundiais de 2018 e 2022.
