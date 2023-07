Raphael Guerreiro lesionado falha viagem à Ásia

O lateral esquerdo luso assinou pelos campeões da Alemanha neste defeso, depois de uma temporada em que a sua equipa, o Borussia Dortmund, perdeu o título na última jornada da Bundesliga precisamente para os bávaros.Raphael Guerreiro volta assim a trabalhar com o treinador Thomas Tuchel, com o qual se tinha cruzado no Borussia Dortmund, clube que representou durante sete temporadas consecutivas.O internacional português, que soma 64 internacionalizações por Portugal, tem um histórico de lesões de natureza muscular, não poderá viajar para a Ásia, para disputar o "Audi Summer Tour", torneio no qual o Bayern estará presente, para preparar a equipa para os desafios da nova temporada.