Raphaël Guerreiro marca em vitória difícil do Bayern





(Com Lusa)





Vindo de oito derrotas consecutivas no campeonato, o St. Pauli esteve perto de ‘anular’ os bávaros, próximos adversários do Sporting na Liga dos Campeões, mas sofreu dois golos nos descontos e ‘afundou-se’ ainda mais na classificação.Luis Díaz, que já tinha assistido Raphaël Guerreiro no primeiro golo da equipa da casa, desfez o empate aos 90+3 minutos. Desmoralizado, o penúltimo classificado da Bundesliga – é 17.º com apenas sete pontos – ainda sofreu novo golo, de Nicolas Jackson, aos 90+7.Depois do empate na véspera do Leipzig, segundo classificado da Bundesliga, frente ao Borussia Mönchengladbach (0-0), os bávaros entraram sem pressão no jogo da 12.ª jornada e viram-se a perder logo aos seis minutos.Após um passe errado de Kim Min-Jae, a bola sobrou para Mathias Pereira Lage, internacional português nas camadas jovens, que assistiu na perfeição Andreas Hountondji – o internacional do Benim sairia lesionado apenas 12 minutos depois -, num lance em que o guarda-redes Manuel Neuer podia ter feito melhor.A surpresa instalou-se na Allianz Arena, incrédula perante novo início desastrado do líder da Liga alemã, que, apesar de duas bolas no poste, esteve perto de chegar ao intervalo com uma desvantagem de 1-0 diante de um eficaz St. Pauli.Foi o internacional português Raphaël Guerreiro, eleito posteriormente ‘Homem do Jogo’, a ‘aliviar’ as bancadas, ao estar no sítio certo para empatar aos 44 minutos.De regresso ao ‘onze’, depois de não ter somado minutos nos dois anteriores jogos da Liga alemã, Guerreiro foi assistido por um Luis Díaz deitado no chão e, de primeira, bateu o guarda-redes.A equipa da casa ‘ameaçou’ o golo no arranque da segunda parte, mas a intensidade do jogo dos bávaros não se traduziu em golos, com Harry Kane a ‘desperdiçar’ uma ocasião flagrante aos 81 minutos – a bola embateu pela terceira vez no poste.Apenas nos descontos, o Bayern conseguiu chegar à vitória e consolidar o primeiro lugar da Bundesliga, que lidera com 34 pontos, mais oito do que o Leipzig.Na quarta posição está agora o Hoffenheim, com os mesmos 23 pontos do terceiro, o Bayer Leverkussen, depois de ter vencido o Augsburgo, por 3-0, com golos de Bazoumana Touré (16 minutos), Wouter Burger (26) e Cedric Zesiger, na própria baliza (45).No entanto, o Bayer recebe ainda hoje o Borussia Dortmund, que é quinto com 22 pontos.Noutros jogos hoje disputados, o Union Berlim, com o luso Diogo Leite no ‘onze’, perdeu 2-1 com o Heidenheim, com os visitantes a fazerem os dois golos nos descontos e subirem à 16.ª posição do campeonato, por troca com o St. Pauli.Já a equipa da capital é 10.ª, com 15 pontos, os mesmos do Colónia, que empatou hoje 1-1 na visita a um Werder Bremen em inferioridade numérica.O Werder Bremen é oitavo, com 16 pontos, sendo seguido na classificação pelo adversário de hoje.