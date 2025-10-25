Futebol Internacional
Raphaël Guerreiro marca na oitava vitória seguida do líder Bayern na Bundesliga
O Bayern de Munique obteve sábado a oitava vitória seguida em outros tantos encontros na Liga alemã, frente do Borussia Mönchengladbach (3-0), num encontro em que o futebolista português Raphaël Guerreiro marcou o segundo golo dos bávaros.
O adversário do Sporting, em 09 de dezembro, para a sexta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, beneficiou da expulsão de Castrop no lado anfitrião, à passagem do minuto 19, para, já no segundo tempo do jogo, desfazer o ‘nulo’, por intermédio de Joshua Kimmich (minuto 64).
O Bayern, que para todas as competições soma 13 triunfos consecutivos, continuou a carregar sobre o ‘Gladbach’ em busca de dilatar a vantagem, com o lateral internacional luso a ser o autor do 2-0, seis minutos depois, e o jovem Lennart Karl (81), de apenas 17 anos, a ‘selar’ a vitória na casa do lanterna-vermelha.
Desta forma, o líder Bayern passou a somar 24 pontos, contra os 19 do perseguidor Leipzig (vice-líder), 15 do Estugarda (terceiro) e 14 do Borussia Dortmund (quarto), os últimos dois com o jogo desta ronda oito por disputar.
Já o Gladbach’, que ainda desperdiçou uma grande penalidade por Stoger (75), é a única das 18 equipas que ainda não venceu na competição, pelo que ocupa a última posição da tabela, com apenas três pontos.
O Leipzig deslocou-se à Baviera, onde ‘despachou’ o Augsburgo (6-0) ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face às finalizações de Yan Diomande (10), Romulo Cardoso (18), Nusa (22) e Baumgartner (38), com Ouedraogo (56) e Lukeba (65) a fazerem o quinto e sexto tentos, após o regresso dos balneários.
À procura de se entrarem nos lugares que dão acesso às competições europeias, Hoffenheim e Eintracht Frankfurt superiorizaram-se nas receções ao Heidenheim (3-1) e St.Pauli (2-0), dois clubes que têm como objetivo a permanência entre a elite germânica.
Asllani (18), Lemperle (45+2) e Kramaric (63) fabricaram o resultado esclarecedor para o Hoffenheim, que ainda sofreu um golo da autoria de Schimmer (75), mas é agora sétimo posicionado, com os mesmos 13 do emblema de Frankfurt (sexto), que marcou duas vezes por Burkardt (36 e 56).
Os lusos Daniel Fernandes, hoje titular, Guilherme Ramos, Fábio Vieira e Fábio Baldé, todos lançados no segundo tempo, não conseguiram ajudar o Hamburgo a ultrapassar o Wolfsburgo (1-0), que venceu graças ao pontapé certeiro de Adam Daghim (15).
Ainda hoje, o quarto classificado Borussia Dortmund, sem vencer há dois jogos na Bundesliga, será anfitrião do oitavo posicionado Colónia.
O Bayern, que para todas as competições soma 13 triunfos consecutivos, continuou a carregar sobre o ‘Gladbach’ em busca de dilatar a vantagem, com o lateral internacional luso a ser o autor do 2-0, seis minutos depois, e o jovem Lennart Karl (81), de apenas 17 anos, a ‘selar’ a vitória na casa do lanterna-vermelha.
Desta forma, o líder Bayern passou a somar 24 pontos, contra os 19 do perseguidor Leipzig (vice-líder), 15 do Estugarda (terceiro) e 14 do Borussia Dortmund (quarto), os últimos dois com o jogo desta ronda oito por disputar.
Já o Gladbach’, que ainda desperdiçou uma grande penalidade por Stoger (75), é a única das 18 equipas que ainda não venceu na competição, pelo que ocupa a última posição da tabela, com apenas três pontos.
O Leipzig deslocou-se à Baviera, onde ‘despachou’ o Augsburgo (6-0) ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face às finalizações de Yan Diomande (10), Romulo Cardoso (18), Nusa (22) e Baumgartner (38), com Ouedraogo (56) e Lukeba (65) a fazerem o quinto e sexto tentos, após o regresso dos balneários.
À procura de se entrarem nos lugares que dão acesso às competições europeias, Hoffenheim e Eintracht Frankfurt superiorizaram-se nas receções ao Heidenheim (3-1) e St.Pauli (2-0), dois clubes que têm como objetivo a permanência entre a elite germânica.
Asllani (18), Lemperle (45+2) e Kramaric (63) fabricaram o resultado esclarecedor para o Hoffenheim, que ainda sofreu um golo da autoria de Schimmer (75), mas é agora sétimo posicionado, com os mesmos 13 do emblema de Frankfurt (sexto), que marcou duas vezes por Burkardt (36 e 56).
Os lusos Daniel Fernandes, hoje titular, Guilherme Ramos, Fábio Vieira e Fábio Baldé, todos lançados no segundo tempo, não conseguiram ajudar o Hamburgo a ultrapassar o Wolfsburgo (1-0), que venceu graças ao pontapé certeiro de Adam Daghim (15).
Ainda hoje, o quarto classificado Borussia Dortmund, sem vencer há dois jogos na Bundesliga, será anfitrião do oitavo posicionado Colónia.