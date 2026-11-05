Raphinha renova com o Barcelona

Raphinha renova com o Barcelona

O brasileiro Raphinha renovou contrato com o FC Barcelona até 2030, informou o clube na sua página oficial.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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“O FC Barcelona e o jogador Raphael Dias Belloli ‘Raphinha’ chegaram a acordo para a renovação de contrato, que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2030”, refere o ‘Barça’ num curto comunicado.

O emblema espanhol lembra que Raphinha cumpre a quinta época, depois de ter chegado ao clube na época de 2022/23, proveniente do Leeds United.

O extremo, de 29 anos, que em Portugal representou o Vitória de Guimarães e o Sporting, saiu dos ‘leões’ para o Rennes, equipa pela qual fez uma época e o início da segunda, antes de se transferir para o Leeds.

Esta temporada, Raphinha leva 19 golos marcados: 15 no campeonato e quatro na Liga dos Campeões.

(Com Lusa)
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