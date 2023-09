Raphinha tem lesão numa coxa e desfalca FC Barcelona no Dragão

O futebolista brasileiro Raphinha, do FC Barcelona, contraiu uma lesão na coxa direita durante o jogo de sexta-feira, com o Sevilha, informou hoje o clube catalão, que na quarta-feira visita o FC Porto, na Liga dos Campeões.

Em comunicado publicado no site oficial, o FC Barcelona refere que os exames realizados hoje pelo extremo brasileiro detetaram uma “lesão na face posterior da coxa direita”, que o deixará “indisponível” para os próximos jogos dos campeões espanhóis.



Desta forma, o ex-jogador de Vitória de Guimarães e Sporting vai falhar, pelo menos, os dois próximos jogos do ‘Barça’, com o FC Porto, na quarta-feira, e com o Granada, para a Liga espanhola.



O regresso aos relvados poderá suceder dentro de três semanas, após a paragem para os jogos das seleções, algo que o treinador Xavi Hernández assumiu após o triunfo sobre o Sevilha (1-0).



O FC Barcelona visita na quarta-feira o FC Porto, às 20:00 (hora de Lisboa), em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.