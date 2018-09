Raúl Jiménez dá primeira vitória em casa ao Wolverhampton

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 16:44 | Futebol Internacional

Diante do Burnley, o avançado emprestado pelo Benfica aos ‘Wolves’ desbloqueou o marcador, num jogo em que a equipa da casa dominou e, teve Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota e Hélder Costa a titulares.



O treinador português Nuno Espírito Santo teve ainda Rúben Vinagre no banco, enquanto Ivan Cavaleiro ficou de fora, por lesão.



Foi a primeira vitória do Wolverhampton para a Liga no Molineux Stadium, um resultado que deixa a equipa no nono lugar, com oito pontos. Contudo, ainda pode ser ultrapassada pelo Everton, que hoje ainda recebe o West Ham.



Nos anteriores jogos em casa, o Wolverhampton tinha empatado com o Everton (2-2), de Marco Silva, e com o Manchester City (1-1), nos únicos pontos perdidos até agora pelo campeão inglês.