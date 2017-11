Raúl Jiménez dá vitória ao México na Polónia

Mário Aleixo - RTP 14 Nov, 2017, 08:20 | Futebol Internacional

O golo surgiu na sequência de uma jogada de insistência de Javier Aquino pelo corredor central, à entrada da área, com a bola a ressaltar para o seu interior, onde surgiu Jiménez a finalizar com um pontapé fulminante de pé esquerdo para o fundo das redes polacas.



A seleção mexicana, que já tinha obtido um excelente resultado na sexta-feira, em Bruxelas, no empate a três golos frente à forte seleção belga, voltou a brilhar nos relvados europeus ao vencer a Polónia, em Gdansk.



A Polónia, já apurada para o Mundial2018, tal como a seleção mexicana, voltou a acusar a ausência de Lewandowski, a contas com um problema muscular, como tinha acontecido na sexta-feira no nulo frente ao Uruguai, e foi batida por um México que alinhou com os portistas Miguel Layún, a lateral esquerdo, e Diego Reyes, a trinco, mas sem Hector Herrera, que se lesionou na partida de Bruxelas.

Irão de Carlos Queiroz sai vencedor

Nos restantes jogos particulares realizados na segunda-feira, destaque para o triunfo da Albânia na Turquia, em Antalya, por 3-2, a despeito de ter jogado desde os 41 minutos com menos uma unidade, devido à expulsão do médio Ledian Memushaj, por acumulação de cartões amarelos.



A Arábia Saudita, três dias depois de ter sido batida pela seleção portuguesa em Viseu, por 3-0, sofreu nova derrota, desta vez na Bulgária, por 1-0, graças ao golo do médio Ivelin Popov, aos 81 minutos, enquanto o Kosovo venceu na receção à Letónia, por 4-3.



Os letões chegaram ao intervalo empatados a dois golos, adiantaram-se no marcador aos 59 minutos, por Glebs Kluskins, mas permitiram a reviravolta nos últimos minutos da partida, aos 86 e 90+4, quando a seleção kosovar marcou por Elbasan Rashani e Besar Halimi.



Mais cedo, o Irão, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, impôs-se por 1-0 à Venezuela, em jogo de preparação da seleção asiática para o Mundial, disputado na cidade holandesa de Nijmegen.



Após um nulo ao intervalo, o médio Alireza Jahanbakhsh marcou, aos 57 minutos, o golo que proporcionou o triunfo à equipa iraniana, que poderá ser uma das adversárias de Portugal no Campeonato do Mundo, cuja fase final se vai realizar na Rússia.



Nos outros dois jogos particulares já realizados, entre seleções que falharam a qualificação para o torneio mundial, a Arménia bateu o Chipre, por 3-2, e a Geórgia empatou 2-2 frente à Bielorrússia.