Raúl Jiménez eleito melhor jogador da Gold Cup

Lusa Comentários 08 Jul, 2019, 14:13 | Futebol Internacional

Jiménez foi também um dos sete jogadores mexicanos que integraram o ‘onze ideal’ da Gold Cup, que o México conquistou, ao vencer na final os Estados Unidos por 1-0, em Chicago, com um golo do médio Jonathan dos Santos, que também foi incluído na melhor equipa da competição.



O ‘onze ideal’ da Gold Cup ficou completo com três futebolistas norte-americanos e o canadiano Jonathan David, melhor marcador do torneio continental, com seis golos.