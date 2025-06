Rayan Cherki deixa Lyon, de Paulo Fonseca, e reforça Manchester City

Cherki assinou um contrato até 2030 e viverá, aos 21 anos, a primeira experiência fora do Lyon, seu clube de sempre, após uma transferência que os franceses anunciaram ter-se realizado por “42,5 milhões de euros, incluindo seis milhões em bónus”.



Quaisquer “ganhos futuros de capital” reverterão em 15% para o Lyon, pode ainda ler-se na nota que dá conta da transferência, após um ano de grande nível do internacional francês, eleito melhor jogador jovem da Liga Europa.



Duas dezenas de assistências e 12 golos em 44 jogos pautaram a época de afirmação no Lyon, que agora deixa em favor dos ‘citizens’, que já tinham anunciado a chegada de Aït-Nouri, do Wolverhampton, de Vítor Pereira, e agora contratam outro jogador de nacionalidade argelina.



Após 185 jogos oficiais, Cherki deixa o Lyon com um lucro importante, numa fase em que o supervisor financeiro do futebol francês os colocou sob aviso de despromoção “de forma cautelar” em novembro do ano passado.



“É um sonho para mim. Juntar-me a um clube como este e dar o próximo passo na carreira é muito, muito especial”, declarou, citado pelos ingleses.



Cherki vai trabalhar às ordens de Pep Guardiola no City, com os portugueses Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes como companheiros de equipa, e disputará desde já o Mundial de clubes, nos Estados Unidos, face a Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus, no grupo G da competição em que os ingleses defendem o título mundial, agora em novo formato.