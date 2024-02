Rayo Vallecano despediu Francisco Rodríguez

O conjunto de Vallecas, nos arredores de Madrid, foi derrotado no terreno do Maiorca, no domingo, por 2-1, sendo que nos últimos 14 encontros na La Liga apenas alcançou uma vitória.Francisco Rodríguez, de 45 anos, chegou ao Rayo Vallecano no início desta temporada, para substituir Andoni Iraola, deixando agora a equipa no 14.º posto, com 24 pontos, sete acima da zona de despromoção, quando estão decorridas 24 jornadas.Os "vallecanos" contam no plantel com o médio português Miguel Crespo, emprestado pelo Fenerbahçe na última reabertura de mercado.