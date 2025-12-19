Rayo Vallecano e Mainz entre os apurados para os `oitavos`da Liga Europa Conferência

Os gauleses selaram o primeiro lugar com um 3-1 na receção ao islandeses do Breidablik, enquanto os espanhóis venceram em casa os kosovares do Drita por 3-0 e os germânicos receberam e bateram os turcos do Samsunspor por 2-0.



Além dos três conjuntos do ‘top 5’, também selaram desde já os ‘oitavos’ (12 e 19 de março), os polacos do Raków, os gregos do AEK Atenas, os checos do Sparta Praga e os ucranianos do Shakhtar, que já tinham garantido, no mínimo um lugar no play-off de acesso aos ‘oitavos’, e ainda os cipriotas do AEK Larnaca.



Por seu lado, o Samsunspor foi a única equipa que já tinha garantido a continuidade da prova a não conseguir chegar ao ‘top 8’, ao cair para o 12.º posto.



Entre as equipas que vão estar no play-off de acesso aos ‘oitavos’, em 19 e 26 de fevereiro, destaque para os ingleses do Crystal Palace, os neerlandeses do AZ Alkmaar e os italianos da Fiorentina, que serão cabeças de série.



As outras equipas que jogarão a segunda mão em casa são os suíços do Lausana, os polacos do Lech Poznan, o Samsunspor, os eslovenos do Celje e os croatas do Rijeka.



No play-off estarão ainda Jagiellonia (Polónia), Omonia (Chipre), Noah (Arménia), Drita (Kosovo), KuPS (Finlândia), Shkendija (Macedónia do Norte), Zrinjski (Bósnia-Herzegovina) e Sigma Olomouc (República Checa).



Os romenos do Universitatea Craiova, comandados pelo português Filipe Coelho, perderam hoje por 3-2 no reduto do AEK, num jogo em que lideraram por 2-0 e sofreram o último golo aos 90+14 minutos, culpa de um penálti do ex-benfiquista Luka Jovic, ficaram no 25.º lugar, falhando o apuramento por terem menos golos marcados do que o Sigma Olomouc – 6-8 contra 7-9.



O Lincoln, de Gibraltar, e o Breidablik foram as outras duas formações que hoje ficaram de fora, juntando-se aos já afastados Dínamo Kiev (Ucrânia), Häcken (Suécia), Legia Varsóvia (Polónia), Hamrun (Malta), Slovan Bratislava (Eslováquia), Aberdeen (Escócia), Rapid Viena (Áustria) e os irlandeses do Shelbourne e do Shamrock Rovers, ‘carrascos’ do Santa Clara.

