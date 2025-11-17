RD Congo vence Nigéria nos penáltis e apura-se para o play-off

O ex-FC Porto Chancel Mbemba, presentemente ao serviço do Lille, foi o marcador do penálti decisivo que apurou a República Democrática do Congo para o play-off e que atirou a Nigéria para fora do Mundial de 2026, a decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, e que irá contar com Portugal.



O triunfo nos penáltis acabou por premiar a seleção que mais procurou o golo ao longo de praticamente todo o jogo, excetuando algumas fases da primeira parte, e que mais perto esteve de desfazer a igualdade a 1-1 ainda nos 90 minutos.



Um erro de Axel Tuansebe, aos três minutos, permitiu à Nigéria chegar à vantagem por Frank Onyeka (1-0), após cruzamento longo do portista Zaidu para a área, e aos 20 a possibilidade do segundo golo rondou a baliza da RD Congo.



O empate surgiu por Meschack Elia, aos 32 minutos, na sequência de uma perda de bola a meio-campo da Nigéria, que deu origem a um letal contra-ataque conduzido por Cedric Bakambu, finalizado com um cruzamento para a área.



A Nigéria ‘adormeceu’, absteve-se de criar situações de perigo, e disso tirou partido a seleção congolesa para pegar no jogo e, com mais frequência, desenhar jogadas para tentar desfazer o empate, embora sem efeitos práticos.



No prolongamento a bola ainda entrou duas vezes na baliza da Nigéria, em lances antecedidos de falta, e no último fôlego dos 120 minutos a RD Congo esteve muito perto de marcar por Chancel Mbemba.



Ainda antes do termo do prolongamento, a RD Congo substituiu o seu guarda-redes, fazendo entrar Timothy Fayulu para o lugar de Lionel Mpasi-Nzau, aposta do selecionador Sebastien Desabre que se verificaria decisiva nos penáltis.



O guarda-redes Timothy Fayulu defendeu dois remates dos 11 metros, o segundo dos quais com a série em 3-3, que foi fechada pelo experiente Chancel Mbemba (4-3), mesmo com garrafas cheias de água a cair a centímetros da marca.





APS // AO