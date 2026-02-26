Real continua invicto em receções a clubes portugueses nas provas europeias

Oito dias depois do triunfo em Lisboa (1-0), num encontro marcado pelos alegados insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior, os ‘merengues’ voltaram a derrotar os ‘encarnados’, com golos do francês Aurélien Tchouaméni (16 minutos) e do avançado brasileiro (80), numa partida em que Rafa Silva (14) ainda chegou a igualar a eliminatória.



O Real Madrid, recordista de títulos de campeão europeu (15), apurou-se para os ‘oitavos’, nos quais pode ser adversário do bicampeão português Sporting, somando agora 11 vitórias e um empate como anfitrião perante adversários lusos, num histórico construído ao longo de sete décadas.



A primeira partida aconteceu em 1964/65 e também redundou num triunfo sobre o Benfica (2-1), na segunda mão dos quartos de final da então designada Taça dos Campeões Europeus, sem que os espanhóis conseguissem evitar o afastamento, após a goleada sofrida em Lisboa (5-1).



O Real Madrid só voltaria a receber as ‘águias’ 61 anos depois, por entre seis jogos caseiros com o FC Porto, três face ao Sporting e um diante do Sporting de Braga, quase todos para a principal prova europeia de clubes.



Os ‘dragões’ foram eliminados na segunda ronda da Taça dos Campeões em 1979/80, face à já extinta regra dos golos fora - que valiam por dois em caso de empate -, ao perderem fora (1-0), volvido um êxito em casa (2-1).



Igual desfecho aconteceu em 1987/88, quando, na mesma fase, sofreram duas derrotas com reviravolta (ambas por 2-1), a primeira em Valência, devido à interdição do Estádio Santiago Bernabéu, e falharam a defesa do título arrebatado na época anterior frente aos alemães do Bayern Munique.



Já na era Liga dos Campeões, criada em 1992/93, o Real Madrid também ganhou em casa ao FC Porto na segunda fase de grupos de 1997/98 (4-0), para a sexta e última jornada da ‘poule’ D, numa campanha em que viria a conquistar o cetro 32 anos depois, sagrando-se campeão pela sétima vez.



Outros desaires ‘azuis e brancos’ surgiram em 1999/00 (3-1) e 2001/02 (1-0), nas terceiras jornadas das ‘poules’ E e C da primeira e segunda fase de grupos, respetivamente, com os ‘merengues’ a erguerem o troféu naquelas duas temporadas.



A supremacia do Real Madrid em receções a oposição portuguesa apenas foi contrariada em 2003/04, num empate dos ‘dragões’ no fecho do Grupo F da fase principal (1-1), sob orientação de José Mourinho, atual treinador do Benfica, a caminho do segundo título europeu do clube ‘azul e branco’.



Quanto ao Sporting, foi batido na primeira ronda da então Taça UEFA, antecessora da Liga Europa, em 1994/95 (1-0), falhando o apuramento na segunda mão, pela regra dos golos fora, apesar da vitória em Lisboa (2-1).



Já no século XXI, os ‘leões’ voltaram a ceder no Bernabéu em 2000/01 (4-0), na quinta jornada da ‘poule’ A da primeira fase de grupos, e 2016/17 (2-1), para a ronda inaugural do Grupo F, numa reviravolta iniciada na reta final pelo avançado internacional português Cristiano Ronaldo, ao cobrar um livre direto frente ao clube que o tinha formado e lançado como sénior.



O Real Madrid revalidou o troféu em 2016/17 e arrecadou-o pela última vez em 2023/24, num percurso em que ganhou em casa ao Sporting de Braga (3-0), na quarta jornada do Grupo C, sendo que os minhotos falharam um penálti através do espanhol Álvaro Djaló, quando havia 0-0 no marcador.



Nas 13 visitas a Portugal, os ‘merengues’ levam sete triunfos, um empate e cinco derrotas, mas, em campo neutro, perderam com o Benfica na final da Taça dos Campeões de 1961/92 (5-3), em Amesterdão, nos Países Baixos, vendo as ‘águias’ a revalidarem o cetro arrebatado frente aos também espanhóis do FC Barcelona na temporada anterior, em Berna, na Suíça.