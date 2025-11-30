Real `entrega` liderança ao Barcelona





(Com Lusa)

Os 'merengues' foram surpreendidos pelos catalães, que chegaram à vantagem na primeira parte, pelo marroquino Ounahi, aos 45 minutos, com o francês Kylian Mbappé a empatar o encontro, aos 67, na conversão de uma grande penalidade.Esta igualdade, a terceira seguida no campeonato, deixa o Real Madrid no segundo lugar, com 33 pontos, menos um do que o FC Barcelona, vencedor no sábado na receção ao Alavés (3-1), enquanto o Girona permanece no 18.º e antepenúltimo lugar, com 12.A formação madridista ficou ainda a um ponto do Villarreal, terceiro, que foi vencer por 3-2 ao terreno da Real Sociedad, que alinhou com Gonçalo Guedes de início.Alberto Moleiro foi a figura do encontro disputado em San Sebastián, ao marcar dois golos para o 'submarino amarelo', incluindo o da vitória, aos 90+5, depois de já ter assinado o 2-0, aos 57, reforçando a vantagem conquistada por Ayoze Pérez, aos 31.Os bascos ainda empataram, com os tentos de Carlos Soler e Ander Barrenetxea, aos 60 e 87, mas o golo tardio do jovem médio do Villarreal deixou os bascos no nono lugar, com 16 pontos.Outro dos vencedores na ronda foi o Betis, ao vencer no terreno do rival citadino Sevilha, por 2-0, com golos de Pablo Fornals e Sergi Altimira, ascendendo ao quinto posto, com os mesmos 24 pontos do Espanyol, igualmente vencedor como visitado, por 1-0, no terreno do Celta de Vigo, graças à concretização do veterano Kike Garcia.