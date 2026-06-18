Futebol Internacional
Real Madrid anuncia Konaté
O defesa francês Ibrahima Konaté é o terceiro reforço para 2026/27 do Real Madrid, que vai ser treinado pelo português José Mourinho, confirmou o clube espanhol.
“O Real Madrid e Ibrahima Konaté chegaram a acordo para que seja jogador do Real Madrid nas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030”, lê-se no comunicado dos ‘merengues’.
Atualmente ao serviço da seleção francesa no Mundial2026, Konaté, de 27 anos, chega a custo zero ao Real Madrid, depois de ter terminado o contrato que o ligava ao Liverpool, após cinco temporadas nos ‘reds’.
Formado no Paris FC, o central parisiense estreou-se como sénior no Sochaux, antes de se mudar para os alemães do Leipzig, nos quais esteve desde 2016/17 até 2020/21, quando se transferiu para o Liverpool.
Promessa eleitoral do presidente Florentino Pérez, José Mourinho conta já com três reforços para a nova temporada, com Konaté a juntar-se ao português Bernardo Silva, que também chegou a custo zero proveniente do Manchester City, e ao espanhol Marc Cucurella, contratado ao Chelsea por cerca de 50 milhões de euros.
Atualmente ao serviço da seleção francesa no Mundial2026, Konaté, de 27 anos, chega a custo zero ao Real Madrid, depois de ter terminado o contrato que o ligava ao Liverpool, após cinco temporadas nos ‘reds’.
Formado no Paris FC, o central parisiense estreou-se como sénior no Sochaux, antes de se mudar para os alemães do Leipzig, nos quais esteve desde 2016/17 até 2020/21, quando se transferiu para o Liverpool.
Promessa eleitoral do presidente Florentino Pérez, José Mourinho conta já com três reforços para a nova temporada, com Konaté a juntar-se ao português Bernardo Silva, que também chegou a custo zero proveniente do Manchester City, e ao espanhol Marc Cucurella, contratado ao Chelsea por cerca de 50 milhões de euros.
(Com Lusa)