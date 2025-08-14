Real Madrid apresenta jovem avançado Franco Mastantuono
O Real Madrid apresentou hoje o jovem avançado argentino Franco Mastantuono, no dia em que o antigo futebolista do River Plate completou 18 anos, por seis temporadas, numa cerimónia liderada pelo presidente do clube, Florentino Pérez.
“Prometo que vou dar tudo o que tenho por esta camisola. Sempre foi um sonho jogar pelo maior clube do mundo”, afirmou Mastantuono, cuja contratação aguardava a sua maioridade para ser confirmada, por um valor calculado em 45 milhões de euros (ME).
Mastantuono, que vai vestir a camisola 30 dos ‘merengues’, junta-se aos três defesas já contratados para reforçar a equipa comanda por Xabi Alonso, casos de Dean Huijsen (ex-Bournemouth), Trent Alexander-Arnold (ex-Liverpool) e Álvaro Carreras (ex-Benfica).
A transferência do avançado foi oficializada há dois meses, em 13 de junho, quando o Real Madrid acionou a cláusula de rescisão do argentino, pelos referidos 45 ME, aos quais acresceram 18,2 ME por motivos fiscais, tornando-a na transferência mais cara do futebol argentino.
