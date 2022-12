Real Madrid assegura contratação de Endrick a `partir` de 2024

"O Real Madrid C.F., a Sociedade Desportiva Palmeiras, Endrick e a sua família chegaram a acordo para que o jogador se possa incorporar no Real Madrid quando atingir a maioridade de idade, em julho de 2024", comunicaram os 'meregues'.



Ainda de acordo com o Real Madrid, Endrick continuará a sua formação no Palmeiras, campeão brasileiro treinado pelo português Abel Ferreira, mas visitará Madrid nos próximos dias e conhecerá as instalações do emblema espanhol.



O jogador tinha despertado o interesse de vários clubes e, recentemente, o treinador do FC Barcelona, Xavi Hernández, chegou a admitir em entrevista à ESPN ter falado com o jogador e com o pai, demonstrando interesse na sua contratação.



No Palmeiras, clube no qual fez toda a formação, o avançado foi opção para Abel Ferreira em sete jogos já este ano, entre outubro e novembro, marcando três golos no 'Brasileirão', numa época em que a equipa 'paulista' se sagrou campeã brasileira.



De acordo com a imprensa, sem que os números sejam oficiais, o Real Madrid terá investido 60 milhões de euros na contratação de Endrick.