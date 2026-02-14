Real Madrid assume comando provisório da Liga espanhola antes de visitar Benfica

Três dias antes de visitarem os ‘encarnados’ para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da principal prova europeia de clubes, os ‘merengues’ atingiram o oitavo triunfo seguido no campeonato doméstico, alargando a sua melhor sequência de vitórias esta época na competição.



Gonzalo García (quinto minuto), o brasileiro Vinícius Júnior (25 e 48), com dois penáltis, e o capitão uruguaio Federico Valverde (31) marcaram para os anfitriões, que deixaram no banco de suplentes Kylian Mbappé, melhor marcador do campeonato, com 23 golos, depois de o avançado francês ter falhado alguns treinos esta semana, devido a queixas no joelho esquerdo.



Pelo meio, a Real Sociedad ainda empatou pelo capitão Mikel Oyarzabal (21 minutos), de grande penalidade, mas sofreu a primeira derrota ao 10.º jogo sob orientação do treinador norte-americano Pellegrino Matarazzo, numa noite em que o português Gonçalo Guedes foi lançado ao intervalo.



O Real Madrid ocupa à condição o primeiro lugar, com 60 pontos, contra 58 do FC Barcelona, segundo classificado, que visita o Girona na segunda-feira, na conclusão da ronda, enquanto a Real Sociedad é oitava, com 31.



O pódio da Liga espanhola é fechado pelo Atlético de Madrid, terceiro, que jogará fora com o Rayo Vallecano no domingo e tem os mesmos 45 pontos do Villarreal, após a derrota do quarto colocado no terreno do Getafe (2-1).



Os uruguaios Mauro Arambarri, de penálti, e Martín Satriano anotaram os golos dos anfitriões, nos quais o português Domingos Duarte competiu a tempo inteiro, enquanto o georgiano Georges Mikautadze reduziu pelos visitantes, que têm menos um jogo e utilizaram o também luso Renato Veiga.



O Getafe subiu ao 10.º lugar e soma 29 pontos, seis abaixo do Espanyol, que está no sexto posto, último de acesso às provas europeias da próxima época, e empatou na receção ao Celta de Vigo (2-2), sétimo, com 34, ao sofrer o tento da igualdade por Borja Iglesias em tempo de compensação.



Jogando em inferioridade numérica quase 75 minutos, o Sevilha empatou em casa com o Alavés (1-1) e é 12.º colocado, com os mesmos 26 pontos dos bascos, 13.ºs, tendo ambos quatro de avanço sobre a zona de descida.



