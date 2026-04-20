Real Madrid bate Club Brugge e conquista UEFA Youth League pela segunda vez

No tempo regulamentar, Jacobo Ortega marcou aos 23 minutos, adiantando os espanhóis, que repetiram o sucesso de 2019/20, então numa final com o Benfica (3-2), enquanto o dinamarquês Tobias Lund Jenses faturou para os belgas, aos 64.

A prova decidiu-se pela primeira vez nos penáltis, com o Real Madrid, que já se tinha imposto no desempate nas meias-finais, face ao Paris Saint-Germain, a marcar quatro de quatro e o guarda-redes `merengue` Javi Navarro a deter dois de quatro.

No ranking de prova, o Real Madrid soma os mesmos dois títulos do Chelsea e menos um do que o FC Barcelona, que lidera a tabela e era o detentor do título. O FC Porto, em 2018/19, e o Benfica, em 2021/22, já venceram a competição.