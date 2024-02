Real Madrid bate Getafe e comanda a Liga espanhola

O jogo, adiado da 20.ª jornada, deixa completo o calendário das 22 primeiras rondas da La Liga, com o Real Madrid em primeiro com 57 pontos, contra 55 do Girona e 47 de Atlético de Madrid e FC Barcelona.O Getafe permanece em 10.º, com 29 pontos, a sete da zona da Europa.Ao contrário das duas últimas deslocações, a Almería e Las Palmas, os pupilos de Carlos Ancelotti não precisaram de recuperar de desvantagem, dominando com muito mais facilidade e liderando logo no primeiro quarto de hora.Joselu, habitualmente suplente de luxo, começou o jogo a titular e abriu o marcador aos 14 minutos, de cabeça, a centro de Lucas Vasquez.Aos 39, podia ter chegado ao 2-0, mas o guarda-redes Soria negou-lhe o golo. Viria a bisar aos 56, já depois do Getafe ter falhado o empate, com Greenwood a atirar ao poste.Joselu deu provas de altruísmo ao oferecer o golo do que seria o 3-0 a Vinicius, só que o brasileiro falhou clamorosamente, ao tentar fintar Soria (62 minutos).O Real Madrid tem razões para sorrir, no início de um mês intenso, em que defrontará Atlético de Madrid e Girona, nas duas próximas jornadas da Liga espanhola, e o Leipzig, nos "oitavos" da Liga dos Campeões.