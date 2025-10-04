Real Madrid bate Villarreal e comanda provisoriamente em Espanha

Depois de ter averbado a primeira derrota no campeonato na última ronda, na casa do rival Atlético de Madrid (5-2), os 'merengues' voltaram aos triunfos.



No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o primeiro tempo não teve golos, com o ‘nulo’ a ser desfeito no recomeço, por intermédio do brasileiro Vinícius Júnior, aos 47 minutos.



O avançado ‘canarinho’ viria a 'bisar' à passagem do minuto 69, através da marca de grande penalidade, mas, pouco depois, o ‘submarino amarelo’ conseguiu reduzir por Georges Mikautadze, aos 73, só que a expulsão de Santiago Mouriño deixou a equipa frágil e ainda houve tempo para o francês Kylian Mbappé ‘selar’ o triunfo, aos 81.



Com duelo marcado com o Benfica na Liga dos Campeões, mas só em janeiro, na derradeira ronda da fase de liga daquela competição, o Real Madrid tem agora 21 pontos na liderança de La Liga, seguido do FC Barcelona, segundo, com 19, que joga em Sevilha, no domingo.



O Villarreal prossegue na última posição do pódio, com 16, e hoje teve o internacional luso Renato Veiga durante os 90 minutos.



Mais cedo, o Athletic Bilbau bateu no San Mamés o lanterna-vermelha Maiorca (2-1) e subiu, à condição, ao quinto posto, com 13 pontos, os mesmos do Elche (quarto), que joga no domingo em Vitoria, com o Alavés.



Iñaki Williams, aos nove minutos, de penálti, e Alejandro Rego, aos 82, assinaram os golos dos bascos, enquanto, pelo meio, o português Samu Costa, aos 77, marcou para o conjunto das Ilhas Baleares.



Pelo mesmo resultado, o Girona (16.º posicionado), reduzido 10 elementos, foi mais forte na receção ao Valência (14.º), que contou com Thierry Correia entre os titulares e o André Almeida na ficha de jogo.



Já o Levante (12.º) deslocou-se a Oviedo e de lá saiu com um triunfo por 2-0.

