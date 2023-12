Real Madrid comandante provisório em Espanha

Os ‘merengues’ não tiveram qualquer dificuldade em dominar o jogo e materializar essa supremacia com quatro golos, dois na primeira parte, aos 25 e 37 minutos, pelo inglês Jude Bellingham e pelo brasileiro Rodrygo, respetivamente.



O Villarreal ainda conseguiu reduzir para 2-1 aos 54 minutos, pelo médio José Luís Morales, mas 10 minutos depois, aos 64, Brahim Diaz resolveu praticamente a questão com o terceiro golo, com o internacional croata Luka Modric a fixar o resultado final aos 68.



Com os três pontos de hoje, o Real Madrid ascendeu, provisoriamente, à liderança, com 42 pontos, mas o Girona recebe na segunda-feira o Alavés e pode retomar a condição de líder isolado em caso de vitória.



Dos outros jogos hoje disputados da 17.ª jornada, destaque para o nulo entre Real Sociedad e o Betis, no País Basco, com o ponta de lança André Silva a merecer a titularidade na equipa da casa, enquanto Rui Silva foi o ‘dono’ da baliza da formação andaluza, jogando os 90 minutos.



O seu compatriota William Carvalho foi lançado pelo técnico sevilhano aos 73, a render o médio Sergi Altimira.



Nos restantes dois jogos, o Almeria, com o guarda-redes português Luís Maximiano na baliza, recebeu e empatou sem golos com o Maiorca, com o médio luso Samu Costa no ‘onze’, enquanto o Las Palmas e o Cadiz também não foram além de um empate, mas a um golo.