Real Madrid contrata Trent Alexander-Arnold

“O Real Madrid e o Liverpool chegaram a um acordo para a contratação de Trent Alexander-Arnold, que ficará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, de 0 de junho de 2025 até 30 de junho de 2031”, lê-se num comunicado dos "merengues".



Apesar de o internacional inglês terminar contrato no final da temporada, o Real Madrid vai ter de pagar uma quantia não revelada ao Liverpool para o campeão inglês libertar de imediato Alexander-Arnold, de forma a jogar o Mundial de clubes.



“O Liverpool pode confirmar que aceitou uma oferta por Trent Alexander-Arnold do Real Madrid para a sua transferência na abertura do mercado de junho. O lateral pode agora juntar-se ao clube da Liga espanhola antes do final do seu contrato com os 'reds' no verão”, informa o clube inglês.



O internacional inglês tinha anunciado que ia deixar o clube no final desta temporada, após o término do seu contrato, podendo, com este acordo, juntar-se de imediato ao Real Madrid e disputar o Mundial de clubes, que se disputa de 14 de junho a 13 de julho.



“Depois de 20 anos no Liverpool Football Club, agora é o momento de confirmar que deixo o clube no final da época. Esta é, sem dúvida, a decisão mais difícil que alguma vez tomei na vida”, referiu, no início de maio, o inglês.



A saída do jogador, que fez toda a formação nos "reds", desde os infantis, foi confirmada a três jornadas do final do campeonato, numa época em que a equipa de Arne Slot assegurou o título, sucedendo ao tetracampeão Manchester City.



Pelo Liverpool, o defesa, um titular indiscutível, conquistou duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Supertaça inglesa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes.