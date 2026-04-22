Futebol Internacional
Real Madrid de volta aos triunfos
O Real Madrid regressou ontem aos triunfos, depois de quatro jogos sem vencer nas várias competições, e manteve alguma esperança na Liga espanhola, após receber e bater o Alavés, por 2-1, na 33.ª jornada.
Depois de um período bem difícil, que resultou na eliminação da Liga dos Campeões, nos quartos de final, com o Bayern Munique, e em que deixou o FC Barcelona fugir no comando da La Liga, o Real ficou à condição a seis pontos dos catalães, que nesta ronda recebem o Celta Vigo.
Aos 30 minutos, o francês Kylian Mbappé chegou aos 24 golos na La Liga e reforçou o comando na lista de melhores marcadores da prova, com o brasileiro Vinicius Júnior, aos 50, a aumentar a diferença, num lance em que o avançado ‘festejou’ com um pedido de desculpas aos adeptos ‘merengues’.
Já nos descontos, Toni Martínez, ex-jogador de FC Porto e Famalicão, reduziu para o Alavés, do treinador Quique Flores (ex-Benfica), que segue 17.º posto, um ponto acima, para já, da zona de descida.
Depois da eliminação com o Sporting de Braga na Liga Europa, o Betis regressou aos triunfos e reforçou o quinto lugar do campeonato, ao bater o Girona, 11.º, fora por 3-2, com Rodrigo Riquelme a marcar o tento da vitória aos 80 minutos.
Antes, o ucraniano Viktor Tsygankov, aos sete minutos, e o marroquino Azzedine Ounahi, aos 68, de grande penalidade, tinham marcado para Girona, com Marc Roca, aos 23, e o também marroquino Abde Ezzalzouli, aos 63, a faturarem para o emblema de Sevilha.
Aos 30 minutos, o francês Kylian Mbappé chegou aos 24 golos na La Liga e reforçou o comando na lista de melhores marcadores da prova, com o brasileiro Vinicius Júnior, aos 50, a aumentar a diferença, num lance em que o avançado ‘festejou’ com um pedido de desculpas aos adeptos ‘merengues’.
Já nos descontos, Toni Martínez, ex-jogador de FC Porto e Famalicão, reduziu para o Alavés, do treinador Quique Flores (ex-Benfica), que segue 17.º posto, um ponto acima, para já, da zona de descida.
Depois da eliminação com o Sporting de Braga na Liga Europa, o Betis regressou aos triunfos e reforçou o quinto lugar do campeonato, ao bater o Girona, 11.º, fora por 3-2, com Rodrigo Riquelme a marcar o tento da vitória aos 80 minutos.
Antes, o ucraniano Viktor Tsygankov, aos sete minutos, e o marroquino Azzedine Ounahi, aos 68, de grande penalidade, tinham marcado para Girona, com Marc Roca, aos 23, e o também marroquino Abde Ezzalzouli, aos 63, a faturarem para o emblema de Sevilha.
(Com Lusa)