Real Madrid de volta aos triunfos





(Com Lusa)

Depois de um período bem difícil, que resultou na eliminação da Liga dos Campeões, nos quartos de final, com o Bayern Munique, e em que deixou o FC Barcelona fugir no comando da La Liga, o Real ficou à condição a seis pontos dos catalães, que nesta ronda recebem o Celta Vigo.Aos 30 minutos, o francês Kylian Mbappé chegou aos 24 golos na La Liga e reforçou o comando na lista de melhores marcadores da prova, com o brasileiro Vinicius Júnior, aos 50, a aumentar a diferença, num lance em que o avançado ‘festejou’ com um pedido de desculpas aos adeptos ‘merengues’.Já nos descontos, Toni Martínez, ex-jogador de FC Porto e Famalicão, reduziu para o Alavés, do treinador Quique Flores (ex-Benfica), que segue 17.º posto, um ponto acima, para já, da zona de descida.Depois da eliminação com o Sporting de Braga na Liga Europa, o Betis regressou aos triunfos e reforçou o quinto lugar do campeonato, ao bater o Girona, 11.º, fora por 3-2, com Rodrigo Riquelme a marcar o tento da vitória aos 80 minutos.Antes, o ucraniano Viktor Tsygankov, aos sete minutos, e o marroquino Azzedine Ounahi, aos 68, de grande penalidade, tinham marcado para Girona, com Marc Roca, aos 23, e o também marroquino Abde Ezzalzouli, aos 63, a faturarem para o emblema de Sevilha.