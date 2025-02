Real Madrid derrota Leganés nos descontos rumo às meias-finais da Taça do Rei

Nos arredores de Madrid, o segundo encontro dos ‘quartos’ apenas foi resolvido aos 90+3 minutos, quando García, em campo desde os 82, correspondeu ao cruzamento na direita de Brahim Díaz e estreou-se a marcar à terceira partida pela equipa principal ‘merengue’.



A tarefa do líder da Liga espanhola, que vinha de uma derrota fora perante o Espanyol (0-1), na 22.ª jornada, parecia estar encaminhada com os golos inaugurais do croata Luka Modrić, aos 18 minutos, e do brasileiro Endrick, aos 25, mas o Leganés, 15.º, igualou com um ‘bis’ de Juan Cruz, aos 39, de penálti, e aos 59, antes do tento decisivo de Gonzalo García.



O Real Madrid, terceiro clube mais laureado na Taça do Rei, com 20 troféus, o último dos quais em 2022/23, juntou-se nas meias-finais ao Atlético de Madrid, que tinha goleado em casa o Getafe na véspera (5-0) e vai visitar os ‘merengues’ no sábado para a 23.ª jornada do campeonato, numa altura em que está na segunda posição, a um ponto do campeão.



Disputados apenas por clubes primodivisionários, os ‘quartos’ da Taça do Rei terminam na quinta-feira, com o embate entre Real Sociedad e Osasuna a anteceder a receção do Valência ao FC Barcelona, recordista de troféus (31).