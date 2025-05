Real Madrid despede-se de Modric e Ancelotti com bis de Mbappé

Mbappé, que precisava de um golo para ultrapassar o avançado sueco do Sporting na corrida à Bota de Ouro, conseguiu-o aos 38 minutos, na recarga a um penálti que ele próprio falhou, ao permitir a defesa de Unai Marrero.



Na segunda parte, o gaulês ainda marcou pela segunda vez, aos 83 minutos, assistido pelo brasileiro Vinicius, para fechar a primeira presença na La Liga com 31 golos.



Em relação à corrida à Bota de Ouro, Mbappé passou a somar 62 pontos (31x2), tendo como único verdadeiro adversário o egípcio Salah (Liverpool), que conta 56 (28x2) e fecha no domingo a sua participação na Premier League.



Quem já não pode ganhar é o sueco Viktor Gyökeres, que marcou 39 golos na I Liga portuguesa, que fechou no domingo com o 21.º título do Sporting, mas que conta apenas 58,5 pontos, pois os tentos do campeonato luso só multiplicam por 1,5.



À margem do bis de Mbappé, o jogo ficou marcado pelas despedidas do médio croata Modric e do treinador Carlo Ancelotti, que colocou o 10 no ‘onze’ e tirou-o aos 87 minutos, num momento de grande emoção no Bernabéu, na última substituição do italiano antes de partir para a seleção do Brasil.



O Real Madrid, vencedor da prova em 2023/24, terminou o campeonato no segundo lugar, com 84 pontos, estando provisoriamente a um do campeão FC Barcelona, que joga no domingo em Bilbau. A Real Sociedad acabou no 11.º posto, com 46.